В Алматы в каше «Стоп диабет» нашли опасные бактерии

CA-NEWS (KZ) - В Алматы в льняной каше «Стоп диабет» нашли опасные бактерии, сообщает в среду пресс-служба Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана.

По сообщению, в органической продукции «Льняная каша «Стоп диабет» профилактика» производства компании ООО «Компас Здоровье» (Новосибирск, Россия), реализуемой в минимаркете «Беккер-К» в микрорайоне Шугыла Тау Самалы, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, превышение бактериальной обсемененности и плесени.

«В настоящий момент проводится расследование, по данному факту будут приняты все необходимые мероприятия, в том числе по изъятию опасной органической продукции. В целях охраны здоровья Комитет рекомендует не приобретать и не употреблять вышеуказанную продукцию, а объектам розничной сети - отказаться от продажи опасной органической продукции», - говорится в сообщении.

«Кроме этого, Комитет напоминает, что, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», покупатели вправе потребовать от продавца возмещения всех затрат вреда, причиненного здоровью», - добавили в Комитете.