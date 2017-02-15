Военный вертолет приземлился на автомобильную трассу в Казахстане, чтобы спросить дорогу (видео)

CA-NEWS (KZ) - Военный вертолёт приземлился на автомобильной трассе в Актюбинской области Казахстана. Видео снятое очевидцами опубликовано на странице zello Kaz в YouTube.

Как отмечается в подписи к видео, это произошло на трассе Актобе-Шымкент возле поселка Карабутак.

На видео видно, как посреди дороги стоит вертолет, перегородив путь фуре. Съемку на телефон вел человек, находившийся в сзади стоящей машины. Из вертолета вылез мужчина в форме, подбежал к фуре и, переговорив с водителем, побежал обратно в кабину. Затем по рации человек из впереди стоящей машины рассказал, что военные заблудились в метель.

За кадром по рации разговаривают два дальнобойщика. И один из них, пересказывая беседу с пилотом, объясняет что «мужики заблудились».

Как пояснили в Минобороны Казахстана, в соответствии с планом боевой подготовки летный состав армейской авиации выполнял полеты по маршруту с отработкой различных способов навигации и ведения ориентирования на местности (в полете), в том числе при ухудшении метеоусловий, согласно курсу летной подготовки.

«Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи. В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования», - пояснили в ведомстве.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!