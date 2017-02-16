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  16 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Основатель первого частного банка в Узбекистане, отсидев 19 лет, вышел на свободу
CA-NEWS (UZ) - uzmanovrust Бывший владелец первого частного банка в Узбекистане — «Рустамбанка» — 69-летний Рустам Усманов вышел на свободу после 19-летнего заключения. Предприниматель в октябре 1998 года был приговорен к 14 годам тюрьмы по обвинению в экономических преступлениях. В 2012 году власти продлили срок его заключения еще на пять лет, которые он провел в колонии «Жаслык», сообщает centralasian.org.

— Дядю освободили 13 февраля в связи с окончанием срока заключения. Мы поехали в колонию «Жаслык», чтобы встретить его, и привезли в Ташкент. Состояние у него не очень хорошее. Сейчас он лечится в амбулаторных условиях. Настроение у него хорошее, — сообщил один из племянников бывшего банкира.

Экономист Рустам Усманов, родившийся в 1948 году в городе Джалал-Абаде в Кыргызстане, в годы горбачевской перестройки начал заниматься частным предпринимательством. «Рустамбанк», который считался одним из самых эффективных банков в Узбекистане, основал в 1992 году. Спустя немного времени он закрылся, его владелец попал в немилость к президенту страны Исламу Каримову.

19 октября 1998 года Андижанский областной суд по уголовным делам приговорил Рустама Усманова к длительному тюремному сроку по обвинениям в мошенничестве и незаконной купле-продаже иностранной валюты. Его родственники и правозащитники заявляли о том, что Рустам Усманов является политическим заключенным.

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