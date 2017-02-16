Душанбе предлагает Ташкенту положить конец «минной войне»

- Власти Таджикистана готовят новый пакет предложений по разминированию таджикско-узбекской границы. В Душанбе надеются, что новое правительство Узбекистана предоставит Таджикистану карту заминированных участков совместной границы и узбекские специалисты вместе с таджикскими коллегами приступят к разминированию, сообщает centralasian.org.

По оценкам таджикских властей, около 9,5 кв.км приграничной территории пока не очищено от противопехотных мин. Спецслужбы Узбекистана заминировали и участки, которые до сих пор неделимитированы, говорят в Душанбе. Сейчас 350 тысяч жителей Таджикистана проживает на территориях, где существует минная опасность.

Мины на таджикско-узбекской границе были установлены в 2001-2002 годах сразу после обострения отношений между двумя государствами. Узбекские власти объяснили свои действия желанием защитить свою территорию от боевиков Исламского движения Таджикистана.

Только в Согдийской области за эти годы 154 человека пострадали от мин, 76 погибли. Общее количество жертв «минной войны» со стороны Узбекистана - около 150 человек. Среди них нет ни одного террориста или члена незаконной вооруженной группировки. По данным Национального центра по разминированию Таджикистана, больше всего заминированных участков находятся на приграничных с Узбекистаном территориях Исфары и Пенджикента.

Таджикистан является членом Оттавского договора или Конвенции о запрете противопехотных мин, согласно которому к 2020 году страна должна быть полностью очищена от мин. По информации в правительстве, переговоры с Ташкентом по разминированию участков таджикско-узбекской границы намечены на конец марта.