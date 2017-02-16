Россия и Узбекистан к концу марта согласуют механизм поставок нефти

- Россия и Узбекистан прорабатывают варианты реализации механизма поставок российской нефти в Узбекистан. Об этом накануне, 15 февраля, сообщил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов по итогам заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, прошедшего в Ташкенте.

Совместно с Узбекнефтегазом в марте 2017 г российская сторона рассчитывает проработать вопросы, связанные с возможностями поставки нефти в Узбекистан, сообщают российские СМИ.

Поставки нефти в Узбекистан железнодорожным транспортом экономически невыгодны и страны сейчас ищут более эффективные варианты.

В ноябре 2016 года Узбекистан попросил Россию организовать поставку российской нефти по магистральному нефтепроводу (МНП) Омск - Павлодар - Шымкент - Зафарабад без взимания экспортных таможенных пошлин.

Но в январе 2017 года Россия Узбекистану в этой просьбе отказала.

В качестве причины тогда Минэнерго РФ назвало отсутствие технической возможности.

Ранее, еще во времена СССР, технологическая возможность трубопроводов позволяла поставлять в Узбекистан 7-9 млн т/год нефти.

Сейчас техническое состояние МНП Омск - Павлодар - Шымкент - Зафарабад требует уточнения.

Необходимо этот вопрос отработать с Казахстаном, что, собственно, сейчас и будет делаться, пояснил К. Молодцов.

При организации поставок нефти в Узбекистан по МНП Омск - Павлодар - Шымкент - Зафарабад возникают еще и экономические проблемы.

Дело в том, что Узбекистан хотел бы получать российскую нефть без пошлины, отмечает mngz.ru.

Минэкономразвития РФ посчитало, что отмена вывозной таможенной пошлины на нефть для Узбекистана практически исключена в связи с обязательствами России перед странами-членами Всемирной торговой организации (ВТО).

Иначе придется отменять пошлину и при поставках в государства-участники ВТО.

Как будет решаться этот вопрос К. Молодцов не пояснил.

Узбекистан в последние годы столкнулся с серьезным падением объемов добычи нефти.

Добыча нефти и газового конденсата падает из-за истощения запасов действующих месторождений, и это сказывается на работе нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Узбекистане.

Общая мощность 3 НПЗ страны - Бухарского НПЗ, Ферганского НПЗ и Алтыарыкского НПЗ - составляет 11,12 млн т, на данный момент НПЗ загружены на 60%.

В результате в республике в последние годы регулярно возникает острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов.