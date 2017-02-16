Россия и Узбекистан планируют подписать два соглашения по трудовой миграции

- Узбекистан, общество
- 8:41, 16 февраля 2017
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"Два межправительственных соглашения в сфере трудовой миграции планируется подписать в апреле, сейчас идет процесс согласования текстов", — сообщил собеседник агентства.
В частности, планируется подписать соглашение об организованном привлечении и найме граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.
Второе соглашение предусматривает взаимное учреждение представительств компетентных органов двух стран в сфере миграции.
Как уточнил представитель Минтруда, документы планируется подписать в ходе визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
По оценкам экспертов, в настоящий момент на заработках за пределами Узбекистана, преимущественно в РФ, находятся около 3 миллионов человек (почти треть работоспособного населения страны).