Президент Узбекистана принял заместителя председателя правительства России

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 февраля принял заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака, прибывшего для участия в очередном заседании Узбекско-Российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Глава государства, приветствуя гостя, особо отметил динамичное развитие и укрепление отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией по многим направлениям, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба президента.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшей диверсификации направлений взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях экономики.

Стороны отметили важную роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в установлении долгосрочных деловых контактов между компаниями двух стран, а также в продвижении новых совместных программ и проектов.

Д.Козак подтвердил готовность Российской Федерации развивать полномасштабное торгово-экономическое партнерство с Республикой Узбекистан.

По итогам 2016 года объем взаимной торговли превысил $4,2 миллиардов. С целью дальнейшего увеличения товарооборота подписан пакет двусторонних соглашений по организации поставок плодоовощной продукции из Узбекистана российским потребителям в рамках «зеленого коридора». Только в этом году предусматривается поставка на российский рынок свыше 1 миллиона тонн свежих фруктов и овощей, а также широкой номенклатуры продуктов их переработки.