Президент Узбекистана принял заместителя председателя правительства России

- Узбекистан, политика
- 8:46, 16 февраля 2017
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Глава государства, приветствуя гостя, особо отметил динамичное развитие и укрепление отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией по многим направлениям, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба президента.
На встрече были обсуждены вопросы дальнейшей диверсификации направлений взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях экономики.
Стороны отметили важную роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в установлении долгосрочных деловых контактов между компаниями двух стран, а также в продвижении новых совместных программ и проектов.
Д.Козак подтвердил готовность Российской Федерации развивать полномасштабное торгово-экономическое партнерство с Республикой Узбекистан.
По итогам 2016 года объем взаимной торговли превысил $4,2 миллиардов. С целью дальнейшего увеличения товарооборота подписан пакет двусторонних соглашений по организации поставок плодоовощной продукции из Узбекистана российским потребителям в рамках «зеленого коридора». Только в этом году предусматривается поставка на российский рынок свыше 1 миллиона тонн свежих фруктов и овощей, а также широкой номенклатуры продуктов их переработки.
|кто есть кто
|Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
|Сабиров Шухрат Маматалиевич
директор Государственного агентства антимонопольного регулирования
|Асанов Токсонбай Озубекович
глава Дирекции по национальным видам спорта