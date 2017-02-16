В Узбекистане создан международный мусульманский научно-исследовательский центр Имама Термизий

- В Узбекистане принято постановление президента «О мерах по организации международного научно-исследовательского центра Имама Термизий».

Центр учреждается Управлением мусульман Узбекистана и будет расположен в Сурхандарьинской области, сообщает "Норма".

Основными задачами Центра определены глубокое изучение и широкое распространение истинного смысла религии Ислама, священного Корана и хадисов, наследия Имама Термизий, ученых Термеза.

Будет построено здание Центра и его библиотеки, а также создана соответствующая инфраструктура и проведены работы по благоустройству территории.

Центр будет также заниматься глубоким изучением противостоящего различным идейным угрозам духовного наследия предков, доведение их идей и учений до широких масс и укрепление на этой основе здорового мировоззрения молодежи.

В новом институте будут собраны хранящихся в библиотеках и рукописных фондах страны и иностранных государств экземпляры рукописных и печатных произведений ученых Термеза и великих мыслителей, а также книг о них.

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Финансирование Центра будет осуществляться за счет Управления мусульман Узбекистана, комплекса Имама Термизий, пожертвований благотворителей, а также средств и грантов иностранных и международных религиозно-научных центров.