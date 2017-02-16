Экс-глава МИД Казахстана назначен послом в Великобритании и Северной Ирландии

CA-NEWS (KZ) - Экс-министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов назначен послом в Великобритании и Северной Ирландии, сообщает в среду пресс-служба Акорды.

«Указом президента Ердан Идрисов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», - сообщила пресс-служба.

Работал в должности министра иностранных дел РК в 1999-2002 и 2012-2016 годах. 28 декабря 2016 года указом главы государства Ерлан Идрисов был освобожден от должности министра.

Главой МИД Казахстана был назначен Кайрат Абдрахманов, занимавший пост постоянного представителя Казахстана при ООН.

Ранее послом Казахстана в Великобритании был Ержан Казыханов. Он назначен послом Казахстана в США.