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  16 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Минобороны Казахстана прокомментировало посадку вертолета на автомобильной дороге с целью спросить дорогу (видео)
CA-NEWS (KZ) - Министерство обороны Казахстана прокомментировало посадку вертолета на автомобильной дороге. Данный эпизод был снят на видео и распространен в соцсетях.

По информации Минобороны РК, в соответствии с планом боевой подготовки летный состав армейской авиации выполняет полеты по маршруту с отработкой различных способов навигации и ведения ориентирования на местности (в полете), в том числе при ухудшении метеоусловий, согласно курсу летной подготовки.

«Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи», – сообщили в ведомстве. В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования.

Напомним, военный вертолёт приземлился на автомобильной трассе в Актюбинской области Казахстана. Видео снятое очевидцами опубликовано на странице zello Kaz в YouTube.

Как отмечается в подписи к видео, это произошло на трассе Актобе-Шымкент возле поселка Карабутак.

На видео видно, как посреди дороги стоит вертолет, перегородив путь фуре. Съемку на телефон вел человек, находившийся в сзади стоящей машины. Из вертолета вылез мужчина в форме, подбежал к фуре и, переговорив с водителем, побежал обратно в кабину. Затем по рации человек из впереди стоящей машины рассказал, что военные заблудились в метель.

За кадром по рации разговаривают два дальнобойщика. И один из них, пересказывая беседу с пилотом, объясняет что «мужики заблудились».

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

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Комментарии (1)
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yourist77
10:53, 16 февраля 2017
а где видео?!
кто есть кто
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