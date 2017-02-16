Франция предостерегла Россию от вмешательства в президентские выборы

CA-NEWS (CA) - Франция не потерпит вмешательства России или любой другой страны в ход президентских выборов и примет ответные меры в случае необходимости, сказал в среду министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, сообщает Би-би-си.

Высказывания министра появились после жалоб партии кандидата в президенты Эммануэля Макрона. Генеральный секретарь партии "Вперёд!" Ришар Ферран сказал, что подконтрольные российским властям Russia Today и Sputnik распространяют ложные сообщения, чтобы настроить общественное мнение против Макрона. Кроме того, против его предвыборной кампании, по утверждению главы партии, совершаются многочисленные кибератаки.

"Мы не потерпим какого-либо вмешательства в наш избирательный процесс, ни со стороны России, ни со стороны любого другого государства. Это вопрос нашей демократии, нашего суверенитета, нашей национальной независимости", - сказал Эйро в парламенте.

По словам министра, Франция установит чёткие границы, "в том числе примет ответные меры, когда необходимо, потому что ни одно иностранное государство не может влиять на выбор французов, ни одно иностранное государство не может выбирать будущего президента Республики".

Кремль во вторник назвал абсурдными обвинения партии Макрона в адрес России. Сейчас центрист Макрон является наиболее вероятным претендентом на победу на выборах в апреле-мае, опережая в соцопросах лидера националистов Марин Ле Пен и консерватора Франсуа Фийона.

Американские спецслужбы в январе пришли к выводу, что президент России Владимир Путин распорядился провести киберкампанию, направленную на дискредитацию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и повышение шансов ее главного соперника Дональда Трампа.

Хотя Россия и отрицает свою причастность, пример США заставил многие спецслужбы укрепить защиту от кибератак, учитывая многочисленные выборы в Европе в 2017 году, в том числе в Германии, Нидерландах и Франции.

Президент Франции Франсуа Олланд созвал совещание глав национальной обороны, где они обсудят кибербезопасность. Олланд требует "конкретных мер мониторинга и защиты" во время предвыборной кампании, говорится в заявлении администрации президента. Совещание назначено на 23 февраля.