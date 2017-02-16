Глава делегации вооруженной сирийской оппозиции прибыл в Астану

CA-NEWS (KZ) - Глава делегации вооружённой сирийской оппозиции, представитель группировки «Джейш аль-Ислам» Мохаммед Аллуш прибыл сегодня, 16 февраля,в Астану на переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

Первый раунд переговоров по Сирии в Астане проходил 23-24 января, было принято решение о создании механизма по наблюдению за режимом прекращения боевых действий в Сирии.

Старт межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве запланирован на 23 февраля.