Глава делегации вооруженной сирийской оппозиции прибыл в Астану
CA-NEWS (KZ) - Глава делегации вооружённой сирийской оппозиции, представитель группировки «Джейш аль-Ислам» Мохаммед Аллуш прибыл сегодня, 16 февраля,в Астану на переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.
Первый раунд переговоров по Сирии в Астане проходил 23-24 января, было принято решение о создании механизма по наблюдению за режимом прекращения боевых действий в Сирии.
Старт межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве запланирован на 23 февраля.
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