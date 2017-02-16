РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Глава делегации вооруженной сирийской оппозиции прибыл в Астану

CA-NEWS (KZ) - Глава делегации вооружённой сирийской оппозиции, представитель группировки «Джейш аль-Ислам» Мохаммед Аллуш прибыл сегодня, 16 февраля,в Астану на переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

Первый раунд переговоров по Сирии в Астане проходил 23-24 января, было принято решение о создании механизма по наблюдению за режимом прекращения боевых действий в Сирии.

Старт межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве запланирован на 23 февраля.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
Сабиров Шухрат Маматалиевич
директор Государственного агентства антимонопольного регулирования
Асанов Токсонбай Озубекович
глава Дирекции по национальным видам спорта
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×