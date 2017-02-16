На переговоры по Афганистану в Москве пригласят страны Центральной Азии

- Таджикистан, политика
- 9:49, 16 февраля 2017
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CA-NEWS (TJ) - В Москве завершился второй раунд международных переговоров по стабилизации ситуации в Афганистане. Страны-участницы встречи высказались за включение в предстоящее обсуждение государства Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД России.
«В контексте возможного расширения данного переговорного формата было достигнуто понимание о необходимости развития региональных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане за счет подключения на следующей стадии потенциала других стран, в первую очередь - из Центральной Азии», - добавили в МИД РФ.
«Участники консультаций договорились наращивать усилия по содействию продвижению внутриафганского примирения при сохранении руководящей роли Кабула и соблюдении оговоренных ранее принципов интеграции вооруженной оппозиции в мирную жизнь», - говорится в тексте сообщения.
|кто есть кто
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глава Дирекции по национальным видам спорта