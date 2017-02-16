Депутат попросила увеличить зарплату казахстанских учителей

- Депутат Мажилиса Парламента Ирина Смирнова попросила увеличить зарплату казахстанских учителей, воспитателей и работников педагогических учреждений, передает Tengrinews.kz.

"Отношение к деятельности педагогических коллективов, размер заработной платы вызывает сомнение в том, что выполнение возложенных на них задач возможно. Заработная плата воспитателя детского сада - $124, молодого учителя - $143. Единственный "мотиватор" для воспитателей, учителей - работа с детьми, сами дети", - отметила депутат в своем запросе на имя премьер-министра.

Ирина Смирнова обратила внимание на то, что учителя обременены дополнительной нагрузкой.

"Наряду с крайне низкой заработной платой у учителей очень много самой разной дополнительной, так называемой общественной нагрузки. Взять, к примеру, всеобуч. Каждый учитель имеет прикрепленный участок города, села и должен три раза в год обойти его, а это примерно несколько многоэтажных или десятки частных домов, дачные массивы, переписать проживающих там детей от 0 до 18 лет.

Причем только со слов пожелавших общаться с ним жителей. Мало того, гражданин, представляющий данные, не несет ответственность за их достоверность. А сколько граждан не считают нужным давать такую информацию учителю, гонят его, буквально напускают собак. Никто не озадачивается, какой опасности подвергаются учителя, чаще всего это женщины, когда после рабочего дня отправляются обеспечивать общественную нагрузку без всякой оплаты, защиты, полномочий. А когда учителя выяснят, какие дети есть на участке, они же должны собрать подтверждающие документы о том, где учатся эти дети. Если же выявляется после обхода, что на участке проживает не охваченный обучением ребенок, вопрос в отношении директора, курирующего завуча, решается очень строго, вплоть до увольнения. Практически учителя страны своими силами три раза в год осуществляют перепись населения", - сказала Смирнова.

Как отметила Смирнова, учителям все нужно выполнять и отчитываться с доказательствами отработки в виде фотоотчетов, сценариев, эссе учащихся, отзывов коллег и родителей. "А еще ведение классных журналов, теперь, без отмены бумажного, еще и электронного, и так далее. Заполнение данных обо всех обучающихся детях в Национальной образовательной базе данных, где по каждому ребенку задается множество вопросов, которые требуют ответов. Эта достаточно трудоемкая работа также не оплачивается. Отдельной ставки по обслуживанию системы нет", - отметила она.

Вопросы у депутата также вызывает организация обучения учителей на курсах повышения квалификации.

"Учитель направляется на курсы на один, два, три месяца. В это время уроки, на которые протарифицирован учитель, чаще всего заменять некому. Они либо проводятся некачественно, либо определяется замена, что снижает качество преподавания. Масштаб проведения курсов повышения квалификации учителей с отрывом от производства прямо ведет к снижению качества преподавания", - рассказала Ирина Смирнова.

По ее словам, как показывают различные независимые исследования в области образования, внутри системы имеются резервы для перераспределения средств с целью их эффективного использования и возможности повышения заработной платы работникам образования.

Депутат попросила изыскать финансовые средства для увеличения заработной платы учителей, воспитателей, работников педагогических учреждений; рассмотреть возможность оптимизации в системе повышения квалификации учителей, выведения ее в дистанционную форму; решить вопрос оплаты руководителей методических объединений учителей в школе; ограничить привлечение сил преподавателей для выполнения каких-либо заданий, не связанных с обучением и воспитанием детей.

Запрос был подписан депутатами от фракций "Народные коммунисты", "Ак жол", "Нур Отан" и мажилисменом от Ассамблеи народа Казахстана.

