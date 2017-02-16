Агентство Fitch задало вопросы к сделке по продаже акций Роснефти Катару и Glencore

CA-NEWS (CA) - Схема владения пакетом акций российской Роснефти, который достался катарскому фонду QIA и трейдеру Glencore, получившему к тому же страховку от российских банков на случай падения цены акций нефтяной компании, остаётся неясной, что препятствует синдикации выданного итальянским банком Intesa кредита на 5,2 миллиарда евро, сообщает Reuters со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch.

"У меня вызывает вопрос заявление Glencore, который сказал, что его владение в Роснефти будет не больше 0,5 процента, вопрос, кто будет бенефициаром оставшихся 9,2 процента доли Glencore", - сказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Европы, Ближнего Востока и Африки рейтингового агентства Fitch Максим Эдельсон.

В конце прошлого года Россия продала 19,5 процента акций крупнейшей нефтяной компании Роснефти трейдеру Glencore и катарскому фонду QIA. Детали сделки, которую консультировал и кредитовал итальянский банк Intesa, а в финансировании участвовал российский госбанк ВТБ, так и остались непубличными.

Glencore предоставила margin guarantees - разница между суммой залога и стоимостью кредита - на сумму до 1,4 миллиарда евро, при этом получив гарантию компенсации от российских банков.

"Явно возникает вопрос об условиях фондирования.., например, Glencore заявил, что он получил полную компенсацию возможных потерь на сумму 1,5 миллиарда евро, если стоимость Роснефти снижается, то какие-то российские банки предоставят Glencore такую страховку - вопрос, какие банки, на каких условиях? Очень такая шикарная сделка – вы покупаете актив и получаете такую шикарную страховку", - сказал Эдельсон на конференции Fitch.

Intesa предоставила покупателям кредит на 5,2 миллиарда евро, остальную часть сделки профинансировали в том числе неназванные российские банки.

"Intesa сейчас пытается синдицировать кредит, и пока это у них не получается, как я понимаю, это связано с тем, что возможные банки - участники синдиката, не понимают структуры владения, несмотря на то что прошло больше месяца с закрытия сделки", - сказал Эдельсон.

По мнению Fitch, выпущенные Роснефтью в конец прошлого года облигации на 600 миллиардов рублей могли быть частью структурной сделки.

"Непонятно, где они находятся, потому что на балансе банков их нет, в связи с этим возникает вопрос, где эти облигации, и для чего они использованы", - сказал Эдельсон.