Президент США назвал «вздором» сообщение газеты о контактах его окружения с Россией

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в среду назвал "вздорной" идею о какой-либо "связи с Россией" людей из его окружения, опровергнув в твиттере сообщение газеты The New York Times, которая написала, что члены избирательного штаба американского лидера контактировали с представителями российских спецслужб, передает Reuters.

NYT сообщила во вторник со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников, что записи телефонных разговоров и перехваченные звонки указывают, что члены избирательного штаба и другие приближенные Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными представителями российских спецслужб на протяжении года, предшествовавшего ноябрьским выборам.

"Этот вздор о связи с Россией - просто попытка прикрыть многочисленные ошибки, допущенные проигравшей выборы Хиллари Клинтон", - написал Трамп в твиттере в среду, добавив, что спецслужбы США нарушают закон, предоставляя информацию СМИ.

По сообщению NYT, трое чиновников сказали ей о том, что американские правоохранительные органы и спецслужбы прослушивали разговоры окружения Трампа с представителями России примерно в то же время, когда они обнаружили свидетельства попыток Москвы повлиять на президентские выборы в США посредством взлома компьютерных систем Национального комитета Демократической партии.

Американские спецслужбы попытались установить, стали ли хакерские атаки и другие попытки повлиять на голосование результатом сговора между избирательным штабом Трампа и представителями России, сообщила газета, но чиновники, с которыми она побеседовала в последние недели, сказали, что пока доказательств подобного сотрудничества нет.

Чиновники сказали, что одним из участников этих разговоров был Пол Манафорт, который несколько месяцев возглавлял избирательный штаб Трампа, а до этого работал политическим консультантом в России и на Украине, сообщила NYT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду усомнился в достоверности данных, приведенных NYT. "Давайте не будем верить обезличенной информации. Это абсолютно газетное сообщение, которое не основано ни на каких фактах", - сказал он.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в понедельник вечером после того, как оказался объектом критики из-за контактов с российскими чиновниками до вступления Трампа в должность.