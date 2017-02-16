В Петропавловске обнаружена грамота о присвоении в XIX веке дворянского титула казахскому подполковнику

CA-NEWS (KZ) - В Петропавловске презентовали уникальную жалованную грамоту российского императора Николая I. Она свидетельствует о даровании Жылгару Байтокину дворянского герба и титула, передает Tengrinews.kz.

Документ долгое время хранился в фонде областного музея. "Уникальный документ, которому в этом году исполняется 165 лет, поступил в фонд нашего музея в 1928 году. Принадлежал он внуку Байтокина, который проживал в седьмом административном ауле ныне Аккайынского района Северо-Казахстанской области. Вместе с этой грамотой была передана музею гербовая серебряная коробочка, в которой находилась личная печать Николая I и серебряный герб владельца грамоты Байтокина. К сожалению, эта уникальная коробочка не сохранилась", - говорит краевед Лидия Мелехина.

Удивительно, но документ, которому уже идет второй век, прекрасно сохранился, не считая пары пятен. Плотная бумага такая же белая, а золотые буквы почти не выцвели. Благодаря этому текст прекрасно читается. "В признак сей Нашей императорской милости и возведения в Дворянское достоинство, жалуем ему Байтокину нижеследующий Дворянский Герб. В червленном щите четыре горизонтальные золотые полосы. Щит украшен дворянским шлемом и бурлетом золотого и червленого цветов; над бурлетом три червленые страусовые пера. Намет на щите червленый, подбитый золотом", - написано в грамоте.

Байтокин Жылгара - общественный деятель конца XVIII - сер. XIX вв. Согласно архивным источникам, в 1796 г. был удостоен звания поручика, 1827 г. - майора, 1830 - подполковника. В 1824-1826, 1839-1841 годах исполнял должность старшего султана Анда-гул-Кудайберды-Баимбетовской волости Кокшетауского округа (ныне территория Северо-Казахстанской области).

Байтокин активно участвовал в общественной жизни Северного Казахстана и Западной Сибири, стал заметной фигурой и попал в поле зрения царского двора. Не будучи принцем крови, чингизидом, он играл заметную роль в социально-политической жизни региона наряду с более известным нам Шынгысом Уалихановым.

В 1824 году он был удостоен Золотой медали на алой Александровской ленте для ношения на шее. По источникам XIX века известно, что награда обозначенного ранга присуждалась за проявленные энергию и усердие во исполнение определенных задач (об этом гласила надпись «За усердие», что чеканилась на медали) или за оказанную попечительскую поддержку в образовательной сфере, детям-сиротам и т.д.

Кроме этой награды, Байтокин имел Золотую медаль на Георгиево-Владимирской ленте (1830 г.). В 1852 году удостоен Грамоты императора Николая I о присвоении ему звания потомственного дворянина Российской империи с вручением свидетельства. Оригинал документа хранится в фондах Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого музея.

Государственные награды присуждались избранным лицам из среды «инородческого», мусульманского населения России, пользовавшимся большим уважением и доверием населения и властей. Судя по дате вручения первой награды, Ж.Байтокин мог быть поощрен за оказание содействия сибирской администрации в период подготовки и проведения административной реформы 1822 года в Среднем жузе.

Байтокину, старшему султану Андагул-Кудайберды-Баимбетовской волости Кокшетауского округа с 1824 по 1826 гг., присваивается в 1827 году военный чин майора. Присвоение звания сопровождалось выплатой дополнительных субсидий. По архивным документам видно, что Ж. Байтокин обзавелся собственной печатью в виде перстня с гравировкой своего имени и фамилии.

Золотую медаль на Георгиево-Владимирской ленте (1830 г.) Байтокин получил за особые заслуги перед двором. То был период активного продвижения России в Центрально-Азиатский регион, и для обретения лояльных сторонников из числа местной знати царский двор не скупился на награды и материальные поощрения. Из скупой характеристики Байтокина: «Умен, кроток, строг в поведении», следует, что он обладал огромной выдержкой, тактом и стремился к миролюбивому решению проблемных воп­росов.

Грамота была выдана в 1852 году. "Время было очень сложное, до 1824 году мы о Байтокине почти ничего не знаем. Он был российским поручиком. Это говорит о том, что получил образование, учился, возможно, в гарнизонной школе в Омске. Активно включается в общественную жизнь с 1824 года. Он стал старшим султаном и дважды избирался на эту должность в 1824-1826, затем в 1839-1841 годах. В 1830 году стал подполковником. После получения этой грамоты ему дали звание полковника. Его называли потомственным дворянином", - говорит Лидия Мелехина.



Эта грамота - прямое доказательство того, что все наследники Байтокина являются дворянами. Сколько их живет в Казахстане, сейчас сложно сосчитать. Многие изменили фамилии и даже скрывали свои корни в советское время. Один из найденных потомков живет в Петропавловске.

"У Байтокина было десять сыновей. Его сын Муса тоже был старшим султаном. Мой дед Ережеп был последним волостным правителем. Его потомки живут в ауле Бесколь, фамилия Ереженов - ошибка там была в паспорте на одну букву. Мне родственники рассказывали всегда, что мы являемся потомками Байтокина. Я убедился в этом, когда увидел грамоту, что она существует, она на восьми страницах", - говорит потомок Байтокина в седьмом поколении Спартак Рамазанов.



