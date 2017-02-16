ЦИК Туркменистана подвел окончательные итоги президентских выборов

CA-NEWS (TM) - Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане огласила окончательные итоги выборов президента Туркменистана, состоявшихся 12 февраля, сообщаает госинформагентство страны.

Выступая на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности Туркменистана, председатель туркменского Центризбиркома Гулмырад Мырадов сообщил, что 97,69% избирателей, принявших участие в голосовании, отдали свои голоса за действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Из восьми оппонентов Бердымухамедова наибольшего результата добился зампред Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов, набравший 1,02% голосов. Минимальное количество голосов набрал руководитель Марыйского велаятского (областного) комитета Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов – 0,06%.

По словам Мырадова, Центризбирком в соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана, объявил, что кандидат Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов, набравший абсолютное большинство голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.