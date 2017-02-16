Поддержку моей кандидатуры на выборах воспринимаю как результат своей деятельности на посту президента Туркменистана, - Бердымухамедов

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с речью, в которой выразил благодарность всем, кто пришёл на избирательные участки и принял участие в голосовании, сообщает в среду пресс-служба президента.

«Отрадно, что результаты выборов оказались значительно выше тех, что были пять лет назад», - с удовлетворением констатировал он на совместном заседании кабинета министров и государственного совета безопасности, посвящённом итогам президентских выборов.

«Эти итоги свидетельствуют о больших успехах, достигнутых за минувший пятилетний период, а также о том, что всё, что делается в стране, направлено на защиту интересов родного народа», - подчеркнул Бердымухамедов.

«Меня вдохновляет и радует то, что мой родной народ, отдав свои голоса, снова избрал меня президентом. Доверие народа вдохновляет меня на великие дела во имя счастья и благополучия нации, во имя дальнейшего процветания Отчизны», – сказал президент.

«Поддержку моей кандидатуры на этих выборах я воспринимаю как результат своей деятельности на посту президента Туркменистана, наших успехов и достижений, – отметил глава государства. – Хочу заверить вас в том, что и в предстоящие семь лет буду делать все от меня зависящее для обеспечения счастливой и благополучной жизни народа, дальнейшего процветания государства, успешной и плодотворной деятельности правительства и Совета безопасности страны, Меджлиса Туркменистана».

Наши действия будут подчинены главной цели – обеспечению счастливой жизни народа, сказал Гурбангулы Бердымухамедов, выразив твёрдую уверенность, что все поставленные задачи будут успешно решены.

Напомним, 97,69% избирателей, принявших участие в голосовании, отдали свои голоса за действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.