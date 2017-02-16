В Таджикистане сохраняется высокий уровень долларизации финансового сектора

- Финансовый сектор Таджикистана, пока не сформировался, как основа финансирования национальной экономики – говорится в Национальной стратегии развития (НСР) Таджикистана до 2030 года в разделе основных проблем финансового сектора.

По данным разработчиков документа, неэффективно используется внутренний потенциал по мобилизации внутренних сбережений и механизма их трансформации в кредиты и инвестиции.

Кроме того, низкий уровень капитализации действующих финансовых институтов (банки, МФО, страховые компании и т.д.), предоставляют узкий перечень финансовых продуктов в основном краткосрочного характера, не соответствующих потребностям реального сектора для обновления их производственного потенциала.

Также наблюдается усеченная архитектура финансового сектора, где доминируют банки, ограничен рынок ценных бумаг, отсутствует его вторичный сегмент, включая обращение ценных корпоративных бумаг, сообщает Авеста.

Сохраняется высокий уровень долларизации финансового сектора, — преобладает высокая степень использования наличных денежных средств при осуществлении расчетов между субъектами экономики. Кроме того, чувствительность сектора к колебаниям курса мировых валют ограничивает доступ к внешним финансовым ресурсам.

В документе отмечается, что для формирования современного финансового сектора необходимо создать благоприятные условия для стабильного развития национальной экономики и устойчивая к воздействую внешних шоков определены ряд приоритетов.

В частности, повышение потенциала и конкурентоспособности финансовых учреждений и развитие инфраструктуры финансового сектора, расширение перечня предлагаемых финансовых продуктов и услуг, имеющих инновационный характер, усиление кадрового потенциала финансовых организаций всех уровней банковской системы и другое.