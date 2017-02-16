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  16 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Сети появились неизвестные фотографии беременной актрисы Мэрилин Монро
CA-NEWS (CA) - В Сети появились ранее неизвестные цветные фотографии американской актрисы Мэрилин Монро. Фотографии были сделаны в июле 1960 года в Нью-Йорке в перерывах между съемками картины «Неприкаянные», сообщает британское издание Daily Mail.

На снимках 34-летняя кинодива беременна от партнера по фильму «Давай займемся любовью» Ива Монтана.

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«Монро хранила в секрете свою беременность, прежде чем потерять ребенка во время посещения больницы», - рассказал Daily Mail Тони Майклс, который был знаком с близкой подругой Монро и автором уникальных кадров Фридой Халл.

По словам Майклса, он предлагал Фриде продать фотографии и другие памятные вещи, чтобы жить в лучшем месте, но та отказалась, отметив, что никогда бы не продала свою подругу Мэрилин.

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Фрида Халл умерла в 2014 году, и фотографии были проданы как часть ее имущества в прошлом году на аукционе в Голливуде за $2240. Майклс купил кадры беременной актрисы, потому что только он знал их историю. «Сейчас я думаю, что эту историю необходимо рассказать», - добавил он.

Издание пишет, что Монро хотела иметь детей, но так и не смогла родить. У нее было три выкидыша до потери этого ребенка. Она страдала эндометриозом, но не теряла надежды стать матерью. Однако, до сих пор неизвестно, по какой причине кинодива потеряла этого ребенка.

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Комментарии (1)
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AnukMonik
11:22, 16 февраля 2017
Несчастная женщина((((
кто есть кто
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