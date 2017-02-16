Страны-гаранты подпишут финальный документ на встрече в Астане по Сирии

"Страны-гаранты, конечно, без подписей гарантов не может быть этого", – сказал Мусиенко, отвечая на вопрос, кто должен подписать финальный документ встречи.
По его словам, в идеале документ должны подписать и представители правительственной делегации Сирии, и сторона оппозиции, но, отвечая на вопрос о том, достаточно ли будет подписей стран-гарантов, он ответил утвердительно.
"На этом вся пирамида и стоит, на подписях стран-гарантов", – добавил Мусиенко.
Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса, помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Пленарное заседание второго раунда переговоров по Сирии в Астане запланировано на 16 февраля.
|кто есть кто
|Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
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директор Государственного агентства антимонопольного регулирования
|Асанов Токсонбай Озубекович
глава Дирекции по национальным видам спорта