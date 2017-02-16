РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Страны-гаранты подпишут финальный документ на встрече в Астане по Сирии
CA-NEWS (KZ) - Финальный документ, который планируется принять по итогам встречи по сирийскому урегулированию в Астане, должны подписать страны-гаранты, среди которых Россия, Турция и Иран, сообщил РИА Новости советник-посланник РФ в Казахстане Александр Мусиенко.

"Страны-гаранты, конечно, без подписей гарантов не может быть этого", – сказал Мусиенко, отвечая на вопрос, кто должен подписать финальный документ встречи.

По его словам, в идеале документ должны подписать и представители правительственной делегации Сирии, и сторона оппозиции, но, отвечая на вопрос о том, достаточно ли будет подписей стран-гарантов, он ответил утвердительно.

"На этом вся пирамида и стоит, на подписях стран-гарантов", – добавил Мусиенко.

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса, помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Пленарное заседание второго раунда переговоров по Сирии в Астане запланировано на 16 февраля.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
Сабиров Шухрат Маматалиевич
директор Государственного агентства антимонопольного регулирования
Асанов Токсонбай Озубекович
глава Дирекции по национальным видам спорта
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×