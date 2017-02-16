В Курске криминального авторитета из Узбекистана задержали с марихуаной (видео)
- Узбекистан, происшествия
- 11:18, 16 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Сотрудники полиции РФ задержали в Сеймском округе Курска 38-летнего гражданина республики Узбекистан, подозреваемого в хранении марихуаны
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, это произошло на проспекте Кулакова. При личном досмотре обнаружили в кармане его куртки сверток с марихуаной. Ее вес, по результатам экспертизы, составил значительный размер.
Мужчина переехал в Россию в 90-х годах, был неоднократно судим и имел авторитет в криминальных кругах. Ранее он уже задерживался за хранение героина, сообщает dddkursk.ru.
Подозреваемый рассказал, что обнаружил дикорастущую коноплю в деревне, собрал ее и изготовил наркотик для собственного употребления.
По информации сотрудников УМВД, задержанный дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием. Он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
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