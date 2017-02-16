Президент Туркменистана в честь Дня государственного флага помиловал 828 человек

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, переизбранный на третий срок, в честь Дня государственного флага помиловал 828 человек, сообщает в среду пресс-служба туркменского лидера.

«Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о помиловании в честь Дня Государственного флага, в соответствии с которым от дальнейшего отбывания основного, а также дополнительного наказания будут освобождены 828 граждан страны», - говорится в сообщении.

Хякимам велаятов, этрапов и городов поручено позаботиться о трудоустройстве помилованных граждан.

Напомним, 97,69% избирателей, принявших участие в голосовании, отдали свои голоса за действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.