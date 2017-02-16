Уборщица обокрала клиента на $180 тысяч и попала под амнистию

- Уборщица по вызову, наводя порядок в квартире у клиентки, украла ювелирные изделия на сумму более $180 тысяч, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Верховного суда РК.

По материалам дела, осужденная занимается уборкой с весны 2016 года. Она разместила объявление на одном из популярных сайтов. Летом прошлого года ее дважды вызывала домой потерпевшая. Во время уборки квартиры осужденная украла ювелирные изделия клиентки на сумму $182 тысяч. Украшения находились в открытом доступе.

В первый свой приезд женщина вытащила кольца из шкатулки, а во второй раз, воспользовавшись тем, что клиентка закрыла ее снаружи и ушла в салон, вытащила из шкафа различные изделия. Затем позвонила к хозяйке квартиры, сказала, что нужно срочно уйти, спросила про запасные ключи. Она занесла в салон красоты ключи и ушла. Но обещала вернуться на следующий день и закончить уборку. После этого она не отвечала на звонки клиентки и лишь спустя несколько дней ее супруг сообщил, что женщина сломала ногу, лежит в больнице. Через пару дней осужденная приехала вновь убираться. После этой уборки потерпевшая и обнаружила пропажу украшений.

На суде осужденная частично признала вину. Медеуский районный суд № 2 приговорил женщину к пяти годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. А вот апелляционная инстанция ее амнистировала.

"Приговор Медеуского районного суда № 2 города Алматы изменить, апелляционную жалобу осужденной удовлетворить частично. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 закона РК "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости РК" от 13 декабря 2016 года наполовину сократить осужденной неотбытую часть наказания и окончательно определить 2 года 3 месяца 14 дней лишения свободы. В остальной части приговор оставить без изменения", - говорится в постановлении апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда.

"Вещественные доказательства: золотистое кольцо с камнем оранжевого цвета в центре, по краям с 12 камнями и золотистое кольцо с одним прозрачным камнем, находящиеся под сохранной распиской у потерпевшей по вступлению приговора в законную силу, оставить у нее и освободить ее от обязанности хранения", - говорится в приговоре.



