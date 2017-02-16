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  16 февраля 2017
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Пограничные пункты на монголо-китайской границе будут отдыхать с 27 февраля по 1 марта

CA-NEWS (MNG) - C 27-го февраля по 1 марта пограничные пункты на монголо-китайской границе не будут работать в связи с празднованием «Цагаан сар» - монгольского нового года по лунному календарю. Об этом сообщает Монцамэ со ссылкой на Соглашении о пограничных пунктах Монголии и Китая и режиме их деятельности, заключенного в 2004 году и в законе о всеобщих праздниках и знаменательных датах.

При этом международные железнодорожные и воздушные сообщения в праздничные дни будут работать по обычному расписанию.

Напомним, в Монголии в связи с празднованием Нового Года по лунному календарю с 27 февраля по 1 марта объявлены выходными.

Цагаан сар — так в Монголии на называют Новый год по лунному календарю, который празднуется в течение трех дней и каждый год выпадает на разные даты. Этот праздник для жителей Монголии является самым важным, традиционно его отмечают в кругу семьи.

Справка: Внук Чингисхана — хан Юаньской династии Хубилай перенёс время празднования Нового года с осени на конец зимы под влиянием китайской астрологии. Таким образом, монгольский Цаган Сар был приурочен к началу года по двенадцатилетнему циклу.

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