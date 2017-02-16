В Сочи гражданин Узбекистана зарезал мужа своей любовницы

- Узбекистан, происшествия
- 12:04, 16 февраля 2017
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Убийство 51-летнего мужа своей любовницы, уроженец Узбекистана совершил ещё 25 сентября минувшего года. Мужчина приехал в дом к месту проживания семьи в Лазаревском посёлке города Сочи, и во время разговора о чувствах мужчины к жене потерпевшего, между соперниками завязалась драка. Гражданин Узбекистана в ходе потасовки схватил лежащий на барной стойке нож, и нанёс им 3 удара потерпевшему в область живота, после чего скрылся с места преступления.
Мужчина от полученных травм скончался на месте. Его тело обнаружила супруга, которая и вызвала бригаду скорой помощи.
Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-следственных мероприятий задержали подозреваемого через 3 дня. В ходе допроса он полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
|кто есть кто
|Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
|Сабиров Шухрат Маматалиевич
директор Государственного агентства антимонопольного регулирования
|Асанов Токсонбай Озубекович
глава Дирекции по национальным видам спорта