Глава МИД Монголии посетил в Москве родной институт
CA-NEWS (MNG) - Глава МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргил посетил 14 февраля Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по приглашению ректора института А.В.Торкунова, сообщает Монцамэ.
Ректор института выразил удовлетворение назначением выпускника МГИМО Мунх-Оргила на должность министра иностранных дел Монголии. По его словам, с 1946 года в нем учились более 500 монгольских студентов и сегодня они работают во всех уровнях государственной службы страны.
Мунх-Оргил попросил изучить возможность увеличения количества монгольских студентов по стипендии правительства РФ.
Во время своего посещения в МГИМО министр встретился с монгольскими студентами, также с будущими студентами-монголоведами и ответил на их вопросы.
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