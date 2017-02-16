Глава МИД Монголии посетил в Москве родной институт

CA-NEWS (MNG) - Глава МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргил посетил 14 февраля Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по приглашению ректора института А.В.Торкунова, сообщает Монцамэ.

Ректор института выразил удовлетворение назначением выпускника МГИМО Мунх-Оргила на должность министра иностранных дел Монголии. По его словам, с 1946 года в нем учились более 500 монгольских студентов и сегодня они работают во всех уровнях государственной службы страны.

Мунх-Оргил попросил изучить возможность увеличения количества монгольских студентов по стипендии правительства РФ.

Во время своего посещения в МГИМО министр встретился с монгольскими студентами, также с будущими студентами-монголоведами и ответил на их вопросы.

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