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  16 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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9 группировок вооруженной сирийской оппозиции прибыли в Астану на переговоры
CA-NEWS (KZ) - На переговоры "Астана-2" прибыли представители девяти группировок вооруженной сирийской оппозиции, сообщил представитель МИД РК Айдарбек Туматов, передает Tengrinews.kz.

"Почти все стороны приехали еще вчера, сегодня прибыла делегация от оппозиции. Ее возглавляет Мухаммад Аллуш - представитель группировки Джаиш аль-Ислам. Турецкая правительственная делегация здесь находится, уровень представления, я бы не сказал, что высокий. От оппозиции сейчас в общей сложности девять человек, то есть представители девяти группировок", - рассказал в преддверии переговоров директор Департамента Азии и Африки МИД РК Айдарбек Туматов.

По его словам, предполагается, что переговоры "Астана-2" станут завершающими, а межсирийские переговоры в Женеве планируется начать 23 февраля.

"Сторонами рассматривается текст итогового заявления. Обсуждается вопрос по созданию оперативной группы, которая будет следить за выполнением режима прекращения огня. Параллельно идет трек, на котором рассматривается вопрос присоединения определенных населенных пунктов к режиму прекращения огня, в этом кроется самая важная часть Астанинского процесса", - отметил он.

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