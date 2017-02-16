Президент Туркменистана пригласил главу Армении посетить страну в визитом

CA-NEWS (TM) - Президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Армении Серж Саргсян в ходе телефонного разговора обсудили приоритетные вопросы партнёрства, сообщает в среду пресс-служба туркменского лидера.

«Собеседники обсудили приоритетные вопросы партнёрства в контексте реализации обоюдных договорённостей и имеющихся возможностей для взаимодействия в различных отраслях. В этой связи отмечалось наличие благоприятных перспектив для интенсификации взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, отвечающего интересам двух стран», - говорится в сообщении.

Саргсян поздравил своего коллегу с убедительной победой на президентских выборах, пожелав доброго здоровья, благополучия и успехов, а народу Туркменистана – мира и процветания.

Наряду с этим, подчёркивалась значимая роль гуманитарно-культурных контактов, способствующих укреплению дружбы и взаимопонимания между народами Туркменистана и Армении.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов регионального и международного характера, представляющих взаимный интерес.

Туркменский лидер пригласил главу Республики Армения посетить нашу страну.

В завершение телефонного разговора Бердымухамедов и Саргсян выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии туркмено-армянских отношений, основанных на доброй воле и конструктивном диалоге.