Монгол пытался вывезти из Бурятии «неизвестный» чернослив

CA-NEWS (MNG) - В Бурятии на грузовом направлении таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска «Кяхта» инспектор Россельхознадзора выявил партию чернослива неустановленного происхождения, сообщает «Информ Полис».

Гражданин Монголии пытался вывезти к себе на родину 25 коробок чернослива общим весом 260,4 кг без фитосанитарного сертификата. Это является нарушением федерального закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.