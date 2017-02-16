Монгол пытался вывезти из Бурятии «неизвестный» чернослив
- Монголия, происшествия
- 13:03, 16 февраля 2017
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CA-NEWS (MNG) - В Бурятии на грузовом направлении таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска «Кяхта» инспектор Россельхознадзора выявил партию чернослива неустановленного происхождения, сообщает «Информ Полис».
Гражданин Монголии пытался вывезти к себе на родину 25 коробок чернослива общим весом 260,4 кг без фитосанитарного сертификата. Это является нарушением федерального закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов.
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.
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