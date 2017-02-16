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  16 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Министр окружающей среды и туризма Монголии: Загрязнение почвы, воды и окружающей среды становится серьезной проблемой
CA-NEWS (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Монголии Оюунхорол Дуламсурэнгийн отметил, что загрязнение почвы, воды и окружающей среды становится серьезной проблемой не только в Улан-Баторе, но и в аймаках страны, сообщает портал Gogo.

По ее словам, туалеты на улицах являются основным источником загрязнения почвы. Вода в крупных реках загрязняется из-за недостаточной мощности очистных сооружений и незаконной эксплуатации горнодобывающих компаний.

Более 190 тысяч семей живут в жилых районах или в новостройках. Из них 80% используют нестандартные санитарно-технические сооружения.

Министерство охраны окружающей среды и туризма Монголии для реализации проекта по улучшению санитарно-гигиенических объектов 3000 жилых домов в Улан-Баторе с 2018-2020 года использует грант на сумму $3 млн.

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