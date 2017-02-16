Дарига Назарбаева предлагает законодательно ограничить торговые наценки на продукты

CA-NEWS (KZ) - 15 февраля Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента во главе с Даригой Назарбаевой провел встречу с руководством министерства сельского хозяйства по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Сената Парламента.

Д.Назарбаева обратила внимание участников встречи на то, что в Послании президента Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» одним из приоритетных направлений является развитие агропромышленного комплекса.

Согласно Индексу продовольственной безопасности (The Global Food Security Index) Казахстан по итогам 2016 года занял 68 место среди 113 стран (в 2015 году - 56 место среди 109 стран), участвующих в рейтинге.

Первый вице-министр сельского хозяйства К.Айтуганов проинформировал сенаторов об обеспеченности потребности страны в продовольствии за счет отечественного производства и о мерах господдержки АПК. Докладчик отметил, что состояние обеспеченности внутреннего рынка основными продовольственными товарами составляет 80%, сообщает Казинформ.

При этом обеспеченность рисом, бараниной, яйцами, мукой пшеничной, хлебом, крупами составляет более 100%. Внутренний рынок мяса (за исключением мяса птицы) также независим от импортных поставок. Вместе с тем, по отдельным товарам доля отечественного производства во внутреннем потреблении все еще остается на низком уровне. Это - мясо птицы (51,8%), масло сливочное (68,3%), сыр и творог (56,5%), растительное масло (72,9%), колбасные изделия (58,7%), яблоки (58,0%), рыба (65,5%).

Сенаторы С.Джаксыбеков, И.Адырбеков, Л.Киинов, М.Алтынбаев М.Кубенов, Г.Ким высказали свои предложения по обеспечению продовольственной безопасности и совершенствованию работы АПК. Депутаты подняли вопросы эффективности использования сельскохозяйственных кредитов, поддержки отечественных производителей, работы научно-исследовательских институтов, законодательного обеспечения сельскохозяйственной отрасли.

Председатель Комитета Д.Назарбаева высказала обеспокоенность подорожанием продуктов питания и подчеркнула, что «необходимо законодательно ограничить торговые наценки на продовольственные продукты».