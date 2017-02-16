Узбекистан направил в прокуратуру Украины запрос об экстрадиции племянника супруги Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) - По сообщению одного из сотрудников Генеральной прокуратуры Украины, в начале февраля Генеральная прокуратура Узбекистана направила в Украину запрос об экстрадиции 33-летнего Акбарали Абдуллаева – родного племянника супруги покойного президента Ислама Каримова. Данную информацию подтвердили и в Генеральной прокуратуре Узбекистана, передает centralasian.org.

Согласно обвинительному заключению Генеральной прокуратуры Узбекистана, Акбарали Абдуллаев обвиняется в присвоении многомиллионных средств, сокрытии иностранной валюты, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, а также в служебном подлоге. 33-летний Акбарали Абдуллаев был объявлен в международный розыск Генпрокуратурой Узбекистана.

10 октября 2013 года Абдуллаев был обвинен в совершении тяжких экономических преступлений и арестован по личному приказу Ислама Каримова. В ноябре 2014 года суд приговорил его к 15 годам тюрьмы, затем ему было установлено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев.

Отсидев два с половиной года в тюрьме, Абдуллаев вышел из колонии по УДО. Однако спустя небольшое время после смерти 2 сентября 2016 года президента Ислама Каримова, он смог незаконным путем покинуть страну. 14 января нынешнего года Абдуллаев был задержан в международном аэропорту города Киева.​ Украинские пограничники обнаружили у него паспорта Узбекистана и Доминиканы.

В ходе слушаний в Соломенском районном суде города Киева Акбарали Абдуллаев и его адвокат заявили, что уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой Узбекистана, является «абсолютно безосновательным». В частности, сам Абдуллаев заявил в суде, что он уже отбыл наказание в Узбекистане за аналогичные преступления. Адвокат Абдуллаева настаивал в суде о невозможности его выдачи в Узбекистан из-за наличия пыток и бесчеловечного обращения в СИЗО и тюрьмах в этой стране.