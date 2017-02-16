В Турции задержан новый подозреваемый по делу об убийстве посла России

CA-NEWS (CA) - Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали еще одного, шестого, подозреваемого, который может быть причастен к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова, передает агентство Anadolu.

Задержанный общался по телефону с Мевлютом Алтынташем, застрелившим дипломата на открытии выставки.

В силовых структурах Турции не уточнили, какую именно роль задержанный мог играть в покушении на Карлова. Его имя не называется, известны лишь инициалы — E.Б. Подозреваемый был помещен под арест.

Ранее по делу об убийстве Карлова власти Турции арестовали пять человек, которые подозреваются в причастности к убийству Андрея Карлова. Среди них — активист организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и сотрудники правоохранительных органов. Организатор и исполнитель покушения, 22-летний Мевлют Алтынташ, был застрелен турецкими полицейскими в день убийства Андрея Карлова.

Алтынташ застрелил российского посла 19 декабря 2016 года на открытии выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Отстраненный от службы полицейский несколько раз выстрелил в спину Карлову. В итоге дипломат скончался от полученных ран.