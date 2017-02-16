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  16 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В крупных городах Китая набирают популярность «общие автомобили»
CA-NEWS (CA) - Вместе с популярностью "общих велосипедов" в крупных городах, в последнее время набирает обороты и совместное использование автомобилей. В настоящее время в Пекине, Шанхае, Чэнду и других городах появилось немало "общих автомобилей", пишет сегодня издание «Жэньминь жибао» онлайн.

Загрузив соответствующее мобильное приложение, после регистрации можно при помощи телефона найти машину в непосредственной близости, а добравшись на место назначения, оставить автомашину на специально отведенное место для парковки или на любую стандартную автостоянку.

По всей стране за короткое время собралось более десятка компаний-конкурентов, предоставляющих услуги по совместному использованию автомобилей.

Тем не менее появляются некоторые проблемы. Инсайдеры отмечают, что в настоящее время совместное использование автомобилей сталкивается в такими проблемами как неясность законодательного регулирования данной отрасли, довольно низкий коэффициент использования большинства "общих автомобилей", сложность поиска авто, трудности с парковкой и т.д.

Из интервью с представителями многих компаний, предоставляющих услуги совместного использования автомобилей, корреспондент выяснил, что в среднем ежедневно каждый автомобиль используется 2-3 раза, лишь немногим чаще, чем личные автомобили. Директор по маркетингу гуанчжоуского отделения компании по совместному использованию автомобилей "Хуанцю Чэсян" Хуан Чуньхуа сказал, что в настоящее время их машины Еvcard размещены в 23 городах страны, в семи городах ведется эксплуатация, в среднем каждый автомобиль насчитывает на 2,4 заказа в день. Однако, по финансовым подсчетам, для достижения рентабельности каждый автомобиль должен ежедневно принимать по 4 заказа.

По мнению некоторых операторов совместного использования автомобилей, скорость распространения сети может стать ключевым фактором, влияющим на опыт пользователей и ежедневные заказы.

Совместное использование автомобилей становится своего рода тенденцией, которая постепенно меняет способы передвижения китайских граждан. В докладе указано, что каждый совместно используемый автомобиль может сократить покупку 13 транспортных средств. Эксперты отмечают, что при помощи "общих автомобилей" можно повысить коэффициент использования авто, снизить их производство, в сочетании с заменой транспортных средств, работающих на бензине, снизить загрязнение окружающей среды.

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Комментарии (1)
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1batnoi
14:41, 16 февраля 2017
Если у нас замутить подобное, то автомобиль станет чьей то собственностью, либо пойдет на запчасти!
кто есть кто
Маматов Нурланбек Жороевич
инженер технического надзора отдела капитального строительства ЧуПВЭС
Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
Сабиров Шухрат Маматалиевич
директор Государственного агентства антимонопольного регулирования
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