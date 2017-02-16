В Париже полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов (фото)

- В Париже полицейские применили слезоточивый газ против участников массового протеста, передает BFM.TV.

Митинг проходил относительно спокойно, однако затем из толпы в полицию полетели камни, бутылки и пиротехника. После этого бойцы CRS для разгона толпы применили слезоточивый газ.

Из-за беспорядков одна из станций метрополитена была закрыта.

Ранее массовые беспорядки прошли в парижском городе Сен-Дени. Они начались с акции протеста после появления информации о том, что сотрудники полиции совершили насильственные действия сексуального характера против задержанного 22-летнего мигранта из Африки. Демонстрация переросла в столкновения с полицией.