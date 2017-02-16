РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Католическая церковь Австралии выплатила компенсацию в $213 млн тысячам жертв педофилии
CA-NEWS (CA) - Католическая церковь Австралии выплатила жертвам сексуального насилия со стороны священников компенсацию в размере 213 млн долларов по итогам расследования королевской комиссии, которое началось в 2013 году, передает Би-би-си.

Деньги будут распределены между тысячами жертв. Компенсация была выплачена по 3066 случаям сексуального насилия в отношении детей с 1980 по 2015 год.

По словам юриста комиссии Гейла Фернесса, многие жертвы насилия по тем или иным причинам не могут сообщить об этом властям или в учреждение, где произошел инцидент.

"Соответственно, общее число случаев насилия над детьми в учреждениях католической церкви в Австралии может быть больше, чем поступивших жалоб", - отметил Фернесс.

В ходе расследования один из мальчиков заявил, что священник-преподаватель надругался над ним прямо в учебном классе, приказав другим ученикам отвернуться.

Другой священнослужитель угрожал девочке ножом и заставлял детей становиться на колени у него между ног.

Глава католической церкви Австралии, кардинал Джордж Пелл, в прошлом году признал, что церковь совершала "ужасные ошибки", отказываясь верить пострадавшим детям и переводя священников-педофилов из одного прихода в другой.

По данным Королевской комиссии, около 7% австралийских католических священников принимали участие в совращении несовершеннолетних за последние 60 лет.

Наибольшее число случаев зафиксировано среди служителей Ордена госпиталитов святого Иоанна Божьего (бонифратры). Согласно докладу комиссии, около 40% его служителей причастны к совращению детей.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Маматов Нурланбек Жороевич
инженер технического надзора отдела капитального строительства ЧуПВЭС
Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
Сабиров Шухрат Маматалиевич
директор Государственного агентства антимонопольного регулирования
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×