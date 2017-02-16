Католическая церковь Австралии выплатила компенсацию в $213 млн тысячам жертв педофилии

- Азия и мир, общество
- 14:48, 16 февраля 2017
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Деньги будут распределены между тысячами жертв. Компенсация была выплачена по 3066 случаям сексуального насилия в отношении детей с 1980 по 2015 год.
По словам юриста комиссии Гейла Фернесса, многие жертвы насилия по тем или иным причинам не могут сообщить об этом властям или в учреждение, где произошел инцидент.
"Соответственно, общее число случаев насилия над детьми в учреждениях католической церкви в Австралии может быть больше, чем поступивших жалоб", - отметил Фернесс.
В ходе расследования один из мальчиков заявил, что священник-преподаватель надругался над ним прямо в учебном классе, приказав другим ученикам отвернуться.
Другой священнослужитель угрожал девочке ножом и заставлял детей становиться на колени у него между ног.
Глава католической церкви Австралии, кардинал Джордж Пелл, в прошлом году признал, что церковь совершала "ужасные ошибки", отказываясь верить пострадавшим детям и переводя священников-педофилов из одного прихода в другой.
По данным Королевской комиссии, около 7% австралийских католических священников принимали участие в совращении несовершеннолетних за последние 60 лет.
Наибольшее число случаев зафиксировано среди служителей Ордена госпиталитов святого Иоанна Божьего (бонифратры). Согласно докладу комиссии, около 40% его служителей причастны к совращению детей.
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