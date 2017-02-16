В Астане на продажу выставлена шикарная вилла за $10 млн, в отделке которой использованы сусальное золото и слоновая кость

CA-NEWS (KZ) - В Астане на продажу выставили двухэтажную виллу стоимостью $10 млн, сообщает сайт о недвижимости Krisha.kz.
"Эксклюзивное предложение для ценителей утончённого вкуса. Продаётся шикарный коттедж в одном из элитных районов столицы Казахстана. Одним словом, самая шикарная вилла в Астане", – описывает жилплощадь риэлтор.
Как отмечается, проект дома рационально разработан мастерами своих дел - именитыми проектировщиками, строителями дизайнерами и флористами.
Согласно тексту объявления, дом строился для большой семьи с детьми, поэтому оборудован всем необходимым - домиком и игральной зоной.
Во дворе виллы расположены летний дом (гостевая часть, тандырная печь, зона барбекю, летняя площадка), гараж на 5 мест и беседки.
На первом этаже расположилась сауна (финская и русская бани, зона хамам и спа, массаж), винный погреб. В каждой спальне имеются большие гардеробные и санузлы в разных стилях: золото, серебро, бронза.
Возле дома более тысячи зелёных насаждений: ели, берёза, цветы, клубника, виноград. Также на улице расположена шахматная доска размером 100 м2.
В отделке дома использованы натуральные материалы: мрамор, дерево, слоновая кость, кроме того, использовано 13 кг сусального золота. Все фрески на полу и на потолках изготовлены художниками вручную.
Общая площадь участка 76 соток, площадь дома - 1500 квадратных метров.
|кто есть кто
|Маматов Нурланбек Жороевич
инженер технического надзора отдела капитального строительства ЧуПВЭС
|Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
|Сабиров Шухрат Маматалиевич
директор Государственного агентства антимонопольного регулирования