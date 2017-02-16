РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Астане на продажу выставлена шикарная вилла за $10 млн, в отделке которой использованы сусальное золото и слоновая кость

CA-NEWS (KZ) - В Астане на продажу выставили двухэтажную виллу стоимостью $10 млн, сообщает сайт о недвижимости Krisha.kz.

"Эксклюзивное предложение для ценителей утончённого вкуса. Продаётся шикарный коттедж в одном из элитных районов столицы Казахстана. Одним словом, самая шикарная вилла в Астане", – описывает жилплощадь риэлтор.

Как отмечается, проект дома рационально разработан мастерами своих дел - именитыми проектировщиками, строителями дизайнерами и флористами.

Согласно тексту объявления, дом строился для большой семьи с детьми, поэтому оборудован всем необходимым - домиком и игральной зоной.

Во дворе виллы расположены летний дом (гостевая часть, тандырная печь, зона барбекю, летняя площадка), гараж на 5 мест и беседки.

На первом этаже расположилась сауна (финская и русская бани, зона хамам и спа, массаж), винный погреб. В каждой спальне имеются большие гардеробные и санузлы в разных стилях: золото, серебро, бронза.

Возле дома более тысячи зелёных насаждений: ели, берёза, цветы, клубника, виноград. Также на улице расположена шахматная доска размером 100 м2.

В отделке дома использованы натуральные материалы: мрамор, дерево, слоновая кость, кроме того, использовано 13 кг сусального золота. Все фрески на полу и на потолках изготовлены художниками вручную.

Общая площадь участка 76 соток, площадь дома - 1500 квадратных метров.

print
Комментарии (2)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
аватар
chubakov
15:17, 16 февраля 2017
Красиво жить не запретишь
Нет аватара
akimem11
15:16, 16 февраля 2017
безвкусица
кто есть кто
Маматов Нурланбек Жороевич
инженер технического надзора отдела капитального строительства ЧуПВЭС
Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
Сабиров Шухрат Маматалиевич
директор Государственного агентства антимонопольного регулирования
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×