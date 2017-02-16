Верховный суд РФ подтвердил пожизненный срок для мигранта из Узбекистана, убившего в Туле 5 человек

- Верховный Суд РФ оставил приговор Тульского областного суда в отношении Шералиева без изменений. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Тульской региональной прокуратуры.

17 ноября прошлого года гражданину Республики Узбекистан 30-летнему Сирожиддину Шералиеву был вынесен пожизненный приговор с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Он признан виновным в убийстве пяти человек, в том числе троих детей.

Жестокое убийство было совершено с 29 на 30 мая 2015 года в доме на Орловскому шоссе в посёлке Косая Гора. Шералиев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни убил женщину, а затем, чтобы скрыть преступление, убил ещё четырёх свидетелей: 30-летнюю дочь убитой и троих детей – одного мальчика и двух девочек в возрасте от 5 до 10 лет, кроме того, с одной из девочек произвел действия сексуального характера.

Помимо этого Шералиев покушался на жизнь своего 38-летнего знакомого и 8-летнего мальчика.