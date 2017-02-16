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  16 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Посланник ООН по Сирии не прибудет на переговоры в Астану
CA-NEWS (KZ) - Специальный посланник ООН Стаффан де Мистура не приедет в Астану (Казахстан), где начались переговоры по прекращению огня в Сирии. Как сообщила пресс-секретарь посланника Яра Шариф, вместо него прибудет группа из пяти человек.

Де Мистура 16 февраля приезжает в Москву, где проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова.

В Астане сегодня пройдут рабочие встречи по Сирии в двустороннем формате и пленарное заседание с участием всех делегаций, сообщает служба новостей Центральной Азии.

В среду же сирийская оппозиция заявила, что хочет прямых переговоров с правительством Сирии о политическом переходном периоде в стране.

Представитель ведущей оппозиционной коалиции – Высокого переговорного комитета Салим аль-Муслит сообщил агентству Rеuters, что оппозиция по-прежнему настаивает на отстранении от власти президента Башара Асада. По словам аль-Муслита, консультации с Дамаском могут пройти в рамках мирных межсирийских переговоров, которые должны начаться в Женеве 20 февраля.

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