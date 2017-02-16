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  16 февраля 2017
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Таджикистан ратифицировал соглашение об экстрадиции с Афганистаном
CA-NEWS (TJ) - Соглашение об экстрадиции между Таджикистаном и Афганистаном ратифицировал парламент Таджикистана. Отныне Афганистан будет выдавать правосудию Таджикистана запрашиваемых подозреваемых в совершении преступлений граждан республики, а также осужденных преступников.

Документ был одобрен депутатами нижней палаты парламента страны в четверг, 16 февраля. Представляя соглашение, первый заместитель министра внутренних дел Таджикистана Аламшозода Абдурахмон отметил, что соглашение подписано в целях налаживания сотрудничества между двумя странами в области экстрадиции, сообщает АП.

Согласно пунктам соглашения, стороны на взаимной основе налаживают арест и передачу подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления для судебного разбирательства, либо лиц, уже осужденных судебными органами передаваемого государства.

Заместитель председателя комитета по правопорядку, обороны и безопасности нижней палаты таджикского парламента Зайниддин Сафаров отметил, что ратификация документа способствует развитию сотрудничества между двумя странами в направлении поиска преступников и их экстрадиции.

«Цель – привлечение к уголовной ответственности граждан Таджикистана, которые совершили на территорию страны преступления и скрываются на территории других государств», - заключил депутат.

Спикер нижней палаты парламента РТ Шукурджон Зухуров подчеркнул «важность наличия такого документа с соседями», так как, по его словам «сталкиваемся с различными родами случаями».

Соглашение «Об экстрадиции» между Таджикистаном и Афганистаном было подписано 10 мая прошлого года по итогам визита президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани в Душанбе.

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