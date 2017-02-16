Пентагон обдумывает отправку регулярных войск в Сирию, - CNN

- Азия и мир, политика
- 16:24, 16 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Пентагон может рекомендовать развертывание регулярных сил США в Сирии для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство», сообщил американский телеканал CNN в среду.
Как сообщает Reuters, эта идея - одна из возможностей, рассматриваемых министерством обороны США после того, как президент Дональд Трамп дал чиновникам время до конца февраля, чтобы подготовить предложения для активизации борьбы с ИГ.
Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что в Сирии уже присутствует небольшое количество бойцов спецназа США, добавив, что пока Трампу не было представлено никаких конкретных предложений.
"Все это пока очень абстрактно", - сказал чиновник, комментируя сообщение CNN.
Телеканал сообщил, что идея о размещении войск пока не доработана до конца и рассматривается наряду с несколькими другими вариантами.