А.Бельянинов, экс-глава Таможни РФ и большой друг Кыргызстана: Я буду работать там, куда поставит президент

Бывший глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов неразрывно связывает свое будущее с работой на государство и готов занять на госслужбе то место, которое ему предложит президент России Владимир Путин. Об этом сам Бельянинов заявил агентству RNS.

«Я буду работать там, куда поставит президент, могу делать все: могу туалеты мыть, могу быть губернатором. Я человек служивый, всю жизнь служу государству, и как вы поняли из газет, не очень бедный, у меня все в порядке», — сказал Бельянинов (цитата по RNS).

Экс-глава ФТС выразил надежду на то, что у президента есть планы по его трудоустройству.

В декабре 2016 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что Бельянинов может занять одну из нескольких «важных должностей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Бельянинову ничего не мешает продолжить карьеру в госструктурах.

С поста главы ФТС Бельянинов подал в отставку в июле 2016 года, после того как следователи, ведущие расследование уголовного дела по факту незаконного перемещения через границу алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей, обнаружили у него дома крупную сумму наличных средств размером 9,5 млн руб., $390 тыс. и €350 тыс.

Сам Бельянинов тогда объяснил найденные деньги частными накоплениями, которые он начал делать еще с тех времен, когда, уволившись из органов госбезопасности, занялся бизнесом, в том числе банковским.

В ходе традиционной «большой пресс-конференции» 23 декабря Путин заявил о отсутствии претензий к Бельянинову.

«В отношении него не было никакого дела. То, что всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в средства массовой информации, я считаю недопустимым. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека», — сказал глава государства.

В тот же день стало известно, что Следственный комитет вернул Бельянинову изъятые в ходе обыска деньги и ценности на сумму около 100 млн руб.

Будучи главой Федеральной таможенной службы Бельянинов был сопредседателем кыргызско-российской межправкомиссии. По словам президента Алмазмека Атамбаева, Бельянинов "делал очень много для Кыргызстана, от всей души болел за Кыргызстан и помогал".

«Я могу открыто сказать, что была инициатива поставить памятник Манасу на площади. Я хотел, чтобы граждане видели слова нашего отца Манаса, что сам народ КР собран из лоскутков, в 2010 году это было как никогда актуально. Тот же памятник, был министр, он пытался сделать все, чтобы мы не успели его привезти и поставить, если бы не А.Бельянинов, то этого не удалось бы сделать в срок», - рассказал глава государства.

«Другое дело, что правоохранительные органы... Я советовал ему в том году, что ему надо, наверное, уйти слишком много желающих в любой стране занять такую должность, как у него была. Как он мне потом говорил, он заходил к президенту своей страны, чтоб его отпустили. Его не отпустили. Он очень богатый человек. И то, что у него нашли около 1 млн долларов, для его семьи это не очень много. Мне очень, конечно, жалко, теперь он не будет со-председателем российско-кыргызской межправкомиссии... Он действительно болел за нашу страну. Это большой контраст, не секрет, что в той же РФ есть министры, которые относятся к КР если не как к колонии, то к третьей стране мира», - сказал он.