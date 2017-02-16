А.Бельянинов, экс-глава Таможни РФ и большой друг Кыргызстана: Я буду работать там, куда поставит президент

- Азия и мир, политика
- 16:47, 16 февраля 2017
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- Обновлено: 16:48, 16 февраля 2017
«Я буду работать там, куда поставит президент, могу делать все: могу туалеты мыть, могу быть губернатором. Я человек служивый, всю жизнь служу государству, и как вы поняли из газет, не очень бедный, у меня все в порядке», — сказал Бельянинов (цитата по RNS).
Экс-глава ФТС выразил надежду на то, что у президента есть планы по его трудоустройству.
В декабре 2016 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что Бельянинов может занять одну из нескольких «важных должностей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Бельянинову ничего не мешает продолжить карьеру в госструктурах.
С поста главы ФТС Бельянинов подал в отставку в июле 2016 года, после того как следователи, ведущие расследование уголовного дела по факту незаконного перемещения через границу алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей, обнаружили у него дома крупную сумму наличных средств размером 9,5 млн руб., $390 тыс. и €350 тыс.
Сам Бельянинов тогда объяснил найденные деньги частными накоплениями, которые он начал делать еще с тех времен, когда, уволившись из органов госбезопасности, занялся бизнесом, в том числе банковским.
В ходе традиционной «большой пресс-конференции» 23 декабря Путин заявил о отсутствии претензий к Бельянинову.
«В отношении него не было никакого дела. То, что всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в средства массовой информации, я считаю недопустимым. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека», — сказал глава государства.
В тот же день стало известно, что Следственный комитет вернул Бельянинову изъятые в ходе обыска деньги и ценности на сумму около 100 млн руб.
Будучи главой Федеральной таможенной службы Бельянинов был сопредседателем кыргызско-российской межправкомиссии. По словам президента Алмазмека Атамбаева, Бельянинов "делал очень много для Кыргызстана, от всей души болел за Кыргызстан и помогал".