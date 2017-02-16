Президент Узбекистана отправил на пенсию прокурора, санкционировавшего рейд в доме Гульнары Каримовой

- По словам приближенного к Генеральной прокуратуре Узбекистана источника « Озодлика », на прошлой неделе был снят с должности заместитель прокурора города Ташкента по вопросам коррупции и экономическим преступлениям Мираглам Мирзаев. Источник утверждает, что Мирзаев был уволен по «негативным причинам».

Имя Мираглама Мирзаева было удалено из сайта Генеральной прокуратуры Узбекистана в минувший вторник. Даже в среду графа «должность первого заместителя прокурора города Ташкента» оставалась пустой.

Как говорит источник, приближенный к Генпрокуратуре Узбекистана, Мираглам Мирзаев, которого в городской прокуратуре прозвали «несменяемым и влиятельным» кадром, был уволен с должности вслед за критикой из уст президента Шавката Мирзиёева, которая прозвучала в адрес МВД и органов прокуратуры в ходе селекторного совещания 9 февраля.

Дальнейшая судьба зампрокурора пока остается неизвестной. По словам источника, Мирзаев отправлен на пенсию.

Мирзаев прославился тем, что в феврале 2014 года дал санкцию на проведение рейда в доме Гульнары Каримовой, старшей дочери ныне покойного президента Ислама Каримова.

Источник говорит, что Мирзаев, являвшийся близким человеком председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова, долгие годы имел статус влиятельного чиновника в прокуратуре города Ташкента: ​

–​ Супруга Мираглама Мирзаева Мухаббат Хасанова является близкой подругой супруги Рустама Иноятова Флоры Иноятовой. Эта дружба помогла Мирзаеву целых 20 лет продержаться на своей должности. Теперь его сняли с должности. Сын Мирзаева работает в СНБ в Ташкенте. Есть вероятность, что и его уволят с работы, – говорит источник.

По неподтвержденной пока официально информации, с занимаемой должности также снят заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана Улугбек Хуррамов.

По словам источников, приближенных к Министерству юстиции, в отношении Хуррамова возбуждено уголовное, в целях предосторожности он временно заключен под стражу.

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Напомним, что в ходе селекторного совещания 9 февраля президент Шавкат Мирзиёев также освободил от занимаемых должностей начальника Управления МВД на транспорте Рамзиддина Гаффарова, а также начальников УВД Андижанской и Ташкентской областей Дильшода Бабаджанова и Азиза Бабахаджаева.