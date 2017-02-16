РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Казахстане планируют снизить цены на услуги стоматологов
CA-NEWS (KZ) - Минздрав РК к осени 2017 года разработает законопроект, предусматривающий ценовое регулирование в отраслях медицины, не охваченных гарантированным объемом бесплатной медпомощи, в том числе и стоматологии. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе неформальной встречи со СМИ в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова в Алматы, передает Tengrinews.kz.

Он отметил, что это делается в целях удешевления медицинских услуг. "Глава государства Нурсултан Назарбаев дал нам поручение в интересах граждан, чтобы мы разработали нормативную базу для обеспечения ценового регулирования вне ГОБМП, там где люди сами покупают медикаменты, изделия медицинского назначения. У нас наработки есть, мы должны с бизнесом обсудить, соответствующий законопроект будет разработан к осени. Это позволит снизить затраты на многие виды услуг", - сказал министр.

Он также сообщил, что планируется разрешить врачам открывать частные практики на уровне индивидуального предпринимательства. "В прошлом году мы сделали минимум для медицинской организации 6 000 прикрепленного населения. По сути, три врача общей практики могут как юрлицо, как поликлиника работать. Сейчас мы может быть даже и уйдем, сделаем до индивидуального предпринимателя. Если врач общей практики хочет в своем подъезде сидеть, как в крупных городах, пожалуйста, прикрепите, в среднем 2 000 человек. У нас есть подушевой норматив, 1 024 тенге на человека в среднем. Этот принцип будет сохраняться. Если врач хочет сидеть в непосредственной близости на первых этажах зданий, чтобы не ехать в поликлинику, стоять в очереди, можно будет широкий выбор обеспечить, чтобы врачи так могли работать", - сказал Биртанов.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Ибраев Арстанбек Абдылдабекович
директор Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог
Маматов Нурланбек Жороевич
инженер технического надзора отдела капитального строительства ЧуПВЭС
Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×