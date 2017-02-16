Ученые изучают структуру ледника Федченко в Таджикистане

- Таджикские ученые вместе с коллегами из США, Японии и Китая изучают и определяют структуру ледника Федченко в Таджикистане. Об этом сообщил депутатам председатель комитета по охране окружающей среды РТ Хайрулло Ибодзода в ходе обсуждения парижского соглашения к рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

По его словам, изучение началось в прошлом году, и ученые планируют исследовать глубину указанного ледника, определить его структуру (толщину). Над изучением ледников Памира ученым предстоит работать еще 4 года.

Хайрулло Ибодзода также сообщил, что в 1954 и в 1969 проводились две экспедиции по изучению ледников Таджикистана, передает Авеста.

«За последние несколько десятилетий ледники Таджикистана существенно уменьшились, и этот процесс продолжается из-за потепления климата и увеличения выбросов парниковых газов. По прогнозу таджикских ученых, ледниковый покров на Памире до 2050 года уменьшится еще на 30%», — отметил он.

Напомним, что последствия изменения климата уже привели к резкому росту числа стихийных бедствий. Правительство Таджикистана призывает мировое сообщество создать международный фонд по защите ледников.

Ледник Федченко, первый по величине в бывшем СССР и один из самых больших ледников мира: его длина составляет 77 км, ширина — от 1700 до 3100 м. Свое начало ледник берет у подножия пика Революции на северном склоне Язгулемского хребта и протекает вдоль восточного склона хребта Академии наук.

Толщина льда в средней части ледника достигает 1000 м, скорость движения льда — до 66,8 см/сут, общая площадь оледенения и снежников — 992 км2. Ледник относится к типу сложных долинных ледников и является крупнейшим в мире долинным ледником. Верхний конец ледника находится на высоте 6280 м, а нижний – на 2900 м, высота снеговой линии — 4650 м. Из ледника вытекает река Сельдара.