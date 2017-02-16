В Китае в январе от птичьего гриппа H7N9 умерло 79 человек

CA-NEWS (CA) - Из-за заражения птичьим гриппом штамма H7N9 в Китае в январе погибло 79 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на ведомство по делам здравоохранения.

С начала года в 16 провинциях были отмечены случаи заболевания птичьим гриппом, в частности, в январе было зарегистрировано 192 случая, сообщили в Госкомитете по делам здравоохранения и планового деторождения Китая.

С 6 по 12 февраля сообщалось о 69 случаях инфицирования, в том числе о восьми с летальным исходом.