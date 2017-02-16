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  16 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбанк РК передаст Фонд проблемных кредитов правительству
CA-NEWS (KZ) - АО "Фонд проблемных кредитов" передадут от Нацонального Банка правительству, сообщает  Tengrinews.kz.

Сенат Парламента одобрил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности", в рамках которого предполагается передача Фонда проблемных кредитов от Нацбанка правительству Казахстана.

"В части совершенствования банковского законодательства, в целях реализации поручений Главы государства, обозначенных в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года, законопроектом предусмотрены меры по оздоровлению банковского сектора. В частности, предполагается передача АО "Фонд проблемных кредитов" от Национального Банка правительству", - сообщил министр юстиции Марат Бекетаев в ходе заседания верхней палаты Парламента.

Ранее заместитель председателя Нацбанка РК Олег Смоляков озвучил решение правительства выделить Фонду проблемных кредитов 2 триллиона тенге, которые пойдут на выкуп проблемных кредитов банков.

Акционерное общество "Фонд проблемных кредитов" зарегистрировано в органах юстиции 11 января 2012 года. Акционером, владельцем простых акций является Национальный Банк РК, акционером, владельцем привилегированных акций является Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

Основной целью деятельности фонда является реализация мер, направленных на улучшение качества кредитных портфелей банков второго уровня в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа.

Основными видами деятельности АО "ФПК" являются: выкуп проблемных кредитов банков второго уровня; управление выкупленными активами банков второго уровня; эмиссия долговых ценных бумаг для финансирования своей деятельности.
More: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/natsbank-peredast-fond-problemnyih-kreditov-pravitelstvu-312368/

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