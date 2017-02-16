Китайские учёные нашли окаменелые останки беременной самки динозавра

CA-NEWS (CA) - В исследовательской работе китайского ученого Лю Цзюня в научном журнале «Nature Communications» было объявлено об удивительной находке – огромный диноцефалозавр с очень длинной шеей. Как сообщает китайская газета «Жэньминь жибао», в утробе рептилии был обнаружен эмбрион.

Данная окаменелость была обнаружена девять лет назад – в 2008 году. Учёные Чэндуского института по исследованию геологии и полезных ископаемых нашли её в государственном геологическом парке в уезде Лопин города Цуйцзин провинции Юньнань.

Но тогда учёные не могли уточнить, в утробе данного диноцефалозавра находилось проглоченное животное, или же эмбрион.

Когда учёные выполнили реставрацию и очистку данной окаменелости, Лю Цзюнь с волнением обнаружил, что туловище плода указывало на перед матери. После долгих исследований, учёные уточнили, что это была беременная самка диноцефалозавра.

Данная окаменелость насчитывает 245 млн лет. «Результаты исследования впервые засвидетельствовали существование живородящих предков динозавров. Это открытие позволит продвинуть исследования методов размножения динозваров от Юрского периода до Триасового периода, на 50 млн лет раньше», - сказал Лю Цзюнь.